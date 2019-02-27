النزاهة تعيد إلى الدولة ملكية أرض بيعت بــ 10 بالمائة من قيمتها الحقيقية

2019/02/27 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفت هيئة النزاهة عن تمكُّنها من إعادة ملكيَّة قطعة أرض تقع في مركز محافظة بابل إلى ملكية مديريَّة بلديَّات المحافظة، بعد أن تمَّ بيعها بمبلغٍ تصل نسبته إلى 10% فقط من قيمتها الحقيقية.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان عن تفاصيل عمليَّة إعادة القطعة،” ان معلومات ورودت تفيد بتسجيل القطعة الواقعة في مدينة الحلة […]

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