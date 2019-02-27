سوريا.. الأطفال الخارجون من جيب داعش الأخير مصابون بـ

2019/02/27 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلحذرت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال) الحقوقية، اليوم الأربعاء، من أنّ آلاف الأطفال المقيمين في مخيمات للنازحين في شمال شرق سوريا "كوردستان سوريا" بعد إجلائهم من آخر جيب لا يزال تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" يعانون من "أزمات نفسية" وكثير منهم يحتاجون لعلاج طويل الأمد للتعافي.وقالت المنظّمة غير الحكومية المتخصّصة في إغاثة الأطفال، والتي لديها طواقم في مخيم الهول للنازحين، إنّ "الأطفال تظهر عليهم علامات أزمة نفسية، لا سيما أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً".وأوضحت في بيان، أن "عوارض هذه الأزمات النفسية تتنوع بين العصبية والعزلة والعدوانية والكوابيس والتبوّل اللاإرادي".ويأوي مخيم "الهول" بريف مدينة الحسكة في كوردستان سوريا، عشرات آلاف النازحين، بمن فيهم أطفال، فروا من القتال الدائر بين قوات سوريا الديموقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكوردية، وبين مسلحي تنظيم داعش.وبحسب منظمة "أنقذوا الأطفال"، فإن الاضطرابات النفسية لدى الأطفال مرتبطة خصوصاً بالفظائع التي عاشوها في المناطق التي كان يحكمها تنظيم الدولة الإسلامية، وكذلك خلال القصف الذي استهدف "الجهاديين"، إضافة إلى ما عانوه من حرمان أثناء وجودهم في الجيب الأخير للتنظيم.وقالت المنظمة إن هؤلاء الأطفال "كانوا شهوداً على أعمال وحشية" و"قد يحتاج الكثيرون منهم على الأرجح إلى دعم نفسي-اجتماعي على المدى الطويل" للتعافي.ونقلت "أنقذوا الأطفال" في بيانها شهادة فتاة عمرها 11 عاماً "شاهدت قطع رؤوس"، مؤكدةً أن هذه الفتاة لم ترَ شقيقها منذ أربع سنوات حين قبض عليه مسلحو التنظيم وكان عمره 17 عاماً.وفي مخيم الهول أنشأت "أنقذوا الأطفال" أماكن ترفيهية للأطفال، بالإضافة إلى مركز خاص لإيواء عشرات الأطفال غير المصحوبين بذويهم.وفي البيان أعربت سونيا خوش، مديرة العمليات في المنظمة غير الحكومية في سوريا، عن أسفها لأنّه "لا يزال هناك الكثير لفعله لمساعدة هؤلاء الأطفال على التعافي"، مطالبةً خصوصاً بـ"إعادة الأطفال الأجانب إلى بلدانهم الأصلية".ووفقاً للمنظمة ذاتها، فإنّ أكثر من 2500 طفل أجنبي من 30 بلداً يعيشون حالياً في ثلاثة مخيّمات للنازحين في شمال شرق سوريا "كوردستان سوريا".وكثفت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي في الأسابيع الأخيرة هجومها على الجيب الأخير للتنظيم في ريف دير الزور الشرقي، حيث بات محاصراً في نصف كيلومتر مربع، بعدما خاضت ضده معارك على جبهات عدة في العامين الأخيرين.وتشرف قوات سوريا الديمقراطية على إدارة هذه المخيمات التي تؤوي عشرات آلاف النازحين والفارين من المعارك، وتعمل على تقديم الخدمات لهم ضمن إمكانياتها المتواضعة.ويشكل ملف "الجهاديين" الأجانب وعائلاتهم عبئاً على الإدارة الذاتية بكوردستان سوريا التي تطالب بلدانهم باستعادتهم ومحاكمة عناصر التنظيم على أراضيها.ورغم الدعوات من جانب الإدارة الذاتية والولايات المتحدة، تتردد غالبية الدول الغربية، لا سيما الأوروبية منها، في استعادة مواطنيها من سوريا.

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