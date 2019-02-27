محافظ نينوى يعلن ازالة جميع الحواجز الكونكريتية

2019/02/27 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن محافظ نينوى نوفل العاكوب، الأربعاء، عن ازالة جميع الحواجز الكونكريتية في عموم الدوائر الحكومية وفتح معظم الشوارع المغلقة.وقال العاكوب في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “بلدية محافظة نينوى، انتهت من ازالة جميع الحواجز الكونكريتية بعد استتباب الامن الكامل في المدينة وعودة الخدمات اليها”.وأضاف أن “ازالة هذه الحواجز […]

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