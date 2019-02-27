النزاهة تعلن اعادة ملكية أرض للدولة بيعت بـ 10 بالمائة من قيمتها الحقيقية

2019/02/27 | 10:34

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بغداد اليوم-بابل

أعلنت هيأة النزاهة، الأربعاء، 27 شباط، 2019، إعادة ملكيَّة قطعة أرض تقع في مركز محافظة بابل إلى ملكية مديريَّة بلديَّات المحافظة، بعد أن تمَّ بيعها بمبلغٍ تصل نسبته إلى 10% فقط من قيمتها الحقيقية.

واشارت دائرة التحقيقات في الهيأة، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة إعادة القطعة، إلى "ورود معلوماتٍ تفيد بتسجيل القطعة الواقعة في مدينة الحلة البالغة مساحتها (1100م2) باسم إحدى المواطنات لإنشاء دار حضانة"، لافتة إلى "قيام ملاكات مكتب تحقيق بابل التابع للهيأة بضبط أوليات عملية البيع كافة المتمثلة بأصل محاضر تقدير سعر القطعة، وكتاب ديوان المحافظة - مكتب المحافظ، وكتاب بلدية الحلة، ومذكرة تقدير اللجنة الأولى، ونسخة من معاملة القطعة؛ كون الأصل مرسلاً إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات".





وأضاف، أن "الإجراءات التحقيقية قادت إلى إعادة تسجيل قطعة الأرض باسم بلدية الحلة بعد قيام ديوان محافظة بابل ببيعها بمبلغ (165,000,000) مليون دينارٍ؛ إذ إن هذا المبلغ أقلُّ من القيمة الحقيقية للأرض، التي تصل إلى (1,650,000,000) مليار دينار، فضلاً عن مصادرة أكثر من أربعين مليون دينارٍ تشكل 25% من قيمة بيع القطعة إلى خزينة الدولة، حسب ضوابط وتعليمات القرار (251 لسنة 1986)".

وكانت الهيأة أعلنت الشهر الماضي عن تمكُّن ملاكات مكتب تحقيق بابل من إعادة عقار بقيمة (7,000,000,000) مليارات دينارٍ، وإحباط محاولةٍ للاستحواذ على أرض تزيد قيمتها على أربعة مليارات دينارٍالى ملكية الدولة.

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حصلت (بغداد اليوم)، الأربعاء، 27 شباط، 2019، على شريط مصور، يوثق تظاهرة جديدة قرب حقل البرجسية تطالب بمعرفة مصير فرص عمل خصصت لقضاء الزبير، غربي المحافظة.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن تظاهرة جديدة انطلقت قرب حقل البرجسية تطالب

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