عضو في الخارجية النيابية:نرفض ان يكون العراق وطناً بديلاً لمجرمي

2019/02/27 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد - اين]رفضت عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ريحان حنا ايوب ان" يكون العراق وطناً بديلاً لمجرمي "داعش".

وقالت ايوبفي بيان تلقته وكالة كل العراق [اين] ان" العراق يمر بمرحلة حساسة ومنعطف خطير جدا، رافضةً بشكل قاطع كل التبريرات عن دخول مجرمي "داعش" الى الاراضي العراقية.وبينت ان" ابناء شعبنا تمتعوا بالامن والامن منذ منذ تحرير محافظة نينوى ولغاية الان،واستطاعوا ان يتحركوا بحريتهم في كل مكان بالعراق،فلا يمكن لنا ان نعيد مأسي التفجيرات والقتل على الهوية والعرق والدين،من خلال جعل العراق وطناً بديلاً لهولاء "الدواعش"عرباً كانوا او اجانب الذين لم يرحموا طفلا او شابا او كبير سن او امرأة،داعيةً الى ضرورة التفكير من قبل المسرولين العراقيين بأن وجودهم قنبلة موقوتة يمكن ان تنفجر في اية لحظة ليعودوا الى احتلال المحافظات وارتكاب ابشع الجرائم بحق جميع ابناء شعبنا.ايوب طالبت" البرلمانيين سواء من كانوا في بغداد او اقليم كردستان بتوحيد قرارهم ازاء "استضافة" الدواعش غير المشروعة،والحفاظ على مكاسب الامن والاستقرار الذي تحقق في ربوع العراق بدماء الشهداء من ابناء الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة الابطال،محذرة من وجود مخطط لتهريبهم وابقاء العراق في دوامة خوض الحروب بالنيابة عن كل العالم ليذهب ضحيتها انباءه ومدنه وبناه التحتية دون ان تدفع اي دولة من الدول التي يأتي منها هؤلاء المجرمون اية مبالغ لاعادة اعماره بعد ذلك.

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