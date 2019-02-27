الخطوط الجوية تطلق خدمة تنافسية بأسعار التذاكر مطلع الشهر المقبل

2019/02/27 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الخطوط الجوية العراقية، الناقل الجوي العراقي عن إطلاق خدمة أسعار التذاكر حسب اسبقية الحجز والتي خصصتها للرحلات الداخلية ابتداء من الاول من آذار المقبل.

وقال مدير عام الشركة عباس ناصر في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "الخدمة تتضمن مجموعة جديدة من اسعار التذاكر على الدرجة الاقتصادية تبدأ من أوطأ سعر صعوداً إلى السعر الحالي للتذكرة تلبيةً لاحتياجات المسافرين".وأضاف ان "الخدمة الجديدة ستوفر أسعارا تنافسية عند قطع التذاكر، ومنح ‏خيارات متعددة للمسافرين تتناسب مع رغباتهم واحتياجات سفرهم‏، إذ بات بإمكان مسافرينا الكرام التمتع بسعر أقل كلما تم الحجز قبل موعد الرحلة" لافتاً "ستكون هناك عدة فئات تتوزع حسب تواريخ الحجز إبتداءً من اوطأ سعر وصولا إلى السعر الحالي لتذكرة الوجهة المقصودة".وأشار ناصر الى، ان "الخدمة سيشرع العمل بها في الأول من شهر آذار، ولجميع القطاعات الداخلية حيث ستبدأ الأسعار للرحلات المرجعة من 75 دولاراً للقطاع بغداد- البصرة، و121 دولاراً للقطاع بغداد- أربيل، و114 دولاراً للقطاع بغداد- السليمانية، و101 دولار للقطاع بغداد- الناصرية، و121 دولاراً للقطاع البصرة- أربيل، و 114 دولاراً للقطاع البصرة- السليمانية، و112 دولاراً للقطاع النجف - أربيل، 105 دولارات للقطاع النجف- السليمانية".وأكد، ان "هذه الأسعار متضمنة الضرائب ماعدا ضريبة مطار النجف الاشرف الدولي".

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