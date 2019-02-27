نائب : نرفض ان يكون العراق وطناً بديلاً لداعش

2019/02/27 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- رفضت عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ريحان حنا ايوب، اليوم الاربعاء، ان يكون العراق وطناً بديلاً لمجرمي “داعش”.وقالت ايوب في بيان، تلقت /SNG/،نسخة منه، ان العراق يمر بمرحلة حساسة ومنعطف خطير جدا”، رافضةً “بشكل قاطع كل التبريرات عن دخول مجرمي داعش الى الاراضي العراقية”.وبينت بان “ابناء شعبنا تمتعوا الامن ...

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