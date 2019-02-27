2019/02/27 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 21 شباط/فبراير، أعلن البيت الأبيض أنّ 200 جندي أمريكي سيبقون في سوريا بصفة [قوّة لـ] “حفظ السلام” بعد انسحاب الجزء الأكبر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خيارات تخفيف التواجد الأمريكي في سوريا) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خيارات تخفيف التواجد الأمريكي في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).