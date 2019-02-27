النفط يرتفع 0.9 بالمئة مع مقاومة أوبك

2019/02/27 | 10:40

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد تقرير أفاد بتراجع مخزونات الخام الأمريكية وفي الوقت الذي يبدو فيه أن أوبك ستلتزم بتخفيضات الإنتاج رغم الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، مرتفعا 49 سنتا أو ما يوازي 0.9 بالمئة عن التسوية السابقة.

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