أول تعليق من روسيا على تبادل الضربات الجوية بين الهند وباكستان

2019/02/27 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الروسية: موسكو قلقة للغاية من تبادل الضربات الجوية بين الهند وباكستان وتأمل بتهدئة الوضع في أقرب وقت

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