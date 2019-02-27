إعلام: الهند ترد بإسقاط مقاتلة باكستانية انتهكت أجوائها

2019/02/27 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل إعلام هندية، اليوم الأربعاء 27 فبراير/شباط، عن الهند ردت بإسقاط مقاتلة باكستانية، انتهكت أجوائها صباح اليوم.

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