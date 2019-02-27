2019/02/27 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت باكستان، اليوم الأربعاء، وقف رحلات الطيران المحلية والدولية من مطارات لاهور ومولتان وفيصل أباد وسيالكوت وإسلام أباد بسبب التوتر المستمر مع الهند.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باكستان توقف رحلات الطيران المحلية والدولية من عدة مطارات) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باكستان توقف رحلات الطيران المحلية والدولية من عدة مطارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).