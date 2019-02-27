المرور تعتزم نصب كاميرات في الطرق السريعة والخارجية

2019/02/27 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت مديرية المرور العامة، الأربعاء، عن سعيها لنصب كاميرات مراقبة على الطرق السريعة والخارجية الرابطة بين بغداد والمحافظات بعد ان اثبتت نجاحها في شوارع وتقاطعات بغداد.وقال مدير العلاقات والاعلام بالمديرية العميد مؤيد خليل سلمان في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، ان مديريته “ومن خلال قسم المراقبة وبالتعاون والتنسيق مع محافظة […]

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