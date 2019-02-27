المثقف بين الطبع والتطبع

2019/02/27 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لقد كثر المثقفون في مجتمعنا المعاصر وتزايد اعداد رواد شارع المتنبي وخصوصا في يوم الجمعة وهذه ظاهرة صحية جميلة وتجمعا نوعيا ومتنفسا للأبداع ونشر المعرفة

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