زراعة المثنى: تجربة اكثار بذور الرتب العليا لزراعة الشعير

2019/02/27 | 10:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية زراعة المثنى اليوم الاربعاء، عن اجراء تجربة اكثار بذور الرتب العليا لزراعة الشعير في محطة ابحاث النجمي في المحافظة ضمن نشاطات البرنامج الوطني

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