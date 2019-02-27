الفضلات البشرية تحل لغزا أمريكيا قديما

2019/02/27 | 10:46

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متابعة : سومر نيوز

توصل علماء إلى أن مواقع “مراحيض” أثرية قديمة، قد تساعد في حل لغز عمره ألف عام حو...

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