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مقاومة اوبك لضغوط ترامب تفضي الى ارتفاع أسعار النفط

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مقاومة اوبك لضغوط ترامب تفضي الى ارتفاع أسعار النفط

الأربعاء 27 فبراير 2019 - 10:38

بئر نفطي

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تقرير أفاد بتراجع مخزونات الخام الأمريكية وفي الوقت الذي يبدو فيه أن أوبك ستلتزم بتخفيضات الإنتاج رغم الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، مرتفعًا 49 سنتاً أو ما يوازي 0.9 % عن التسوية السابقة.

وبلغ خام القياس العالمي برنت 65.65 دولار للبرميل، مرتفعًا 44 سنتًا أو ما يعادل 0.7 % عن سعر الإغلاق السابق.انتهى...س ج

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