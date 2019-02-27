الخطوط الجوية تطلق خدمة اسعار التذاكر في رحلاتها الداخلية

2019/02/27 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال بيان للخطوط الجوية العراقية، ان " الخدمة تتضمن مجموعة جديدة من اسعار التذاكر على الدرجة الاقتصادية تبدأ من اوطأ سعر صعودا إلى السعر الحالي للتذكرة تلبيةً لاحتياجات المسافرين".ونقل البيان عن مدير عام الشركة عباس ناصر، قوله "ان الخدمة الجديدة ستوفر أسعارا تنافسية عند قطع التذاكر، ومنح ‏خيارات متعددة للمسافرين تتناسب مع رغباتهم واحتياجات سفرهم‏، إذ بات بإمكان مسافرينا التمتع بسعر أقل كلما تم الحجز قبل موعد الرحلة، لافتا: ستكون هناك عدة فئات تتوزع حسب تواريخ الحجز ابتداء من اوطأ سعر وصولا إلى السعر الحالي لتذكرة الوجهة المقصودة".واشارالى، ان "الخدمة سيشرع العمل بها في الأول من شهر آذار، ولجميع القطاعات الداخلية حيث ستبدأ الأسعار للرحلات المرجعة من 75$ للقطاع بغداد- البصرة، و121$ للقطاع بغداد- أربيل، و114$ للقطاع بغداد- السليمانية، و101$ للقطاع بغداد- الناصرية، و121$ للقطاع البصرة- أربيل، و 114$ للقطاع البصرة- السليمانية، و112$ للقطاع النجف - أربيل، 105$ للقطاع النجف- السليمانية، مؤكدا ان هذه الأسعار متضمنة الضرائب ماعدا ضريبة مطار النجف الاشرف الدولي".انتهى ..م ف

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