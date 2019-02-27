وفد من الإتحاد الوطني الكردستاني يصل إلى بغداد لحسم ملفات مهمة

2019/02/27 | 10:48

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وصل الى بغداد وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني لمناقشة ‏حسم ملف

وزارة العدل وقضية اختيار محافظ جديد لكركوك وألتقى برئيس الجمهورية

برهم صالح.

ويضم الوفد نائب الأمين العام للاتحاد الوطني كوسرت رسول ومسؤول

وكالة ‏الحماية والمعلومات ورئيس جهاز مكافحة الارهاب في الاقليم

فرع السليمانية لاهور ‏شيخ جنكي وعضو المكتب السياسي في الاتحاد

عماد احمد ومسؤول تنظيمات ‏الاتحاد الوطني في كركوك أسو مامند ، على

صعيد متصل أوضح عضو الإتحاد ديلان غفور أن الاتفاق مع الحزب

الديمقراطي على تشكيل حكومة الإقليم سيكون مرهوناً بحل الخلاف على

منصبي محافظ كركوك ووزارة العدل.

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