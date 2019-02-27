الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في خانقين

2019/02/27 | 10:48

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نفذت قوة قتالية من الحشد الشعبي عملية امنية لملاحقة بقايا فلول

داعش في ريف خانقين شمال شرقي بعقوبة.

مصدر أمني أوضح أن قوة قتالية من الحشد الشعبي نفذت عملية امنية

لتعقب فلول داعش في مناطق بأطراف قضاء خانقين شمال شرقي بعقوبة ،

واضاف ان العملية تهدف الى تأمين مناطق ريف خانقين ومنع عناصر داعش

الإرهابي من التسلل الى المنطقة .

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