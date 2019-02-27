اجتماع قيادات القطاع الخاص والمصارف في نينوى لمناقشة تفعيل الية 1 ترليون

2019/02/27 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادناقشت قيادات القطاع الخاص ومستشارين اقتصاديين وقيادات المصارف في محافظة نينوى، اليات تفعيل مبادرة البنك المركزي العراقي ( 1 ترليون ) لاقراض المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة، ومناقشة المشاكل والعواقب التي تعترض تفعيل هذه المبادرة في نينوى ووضع الحلول لها.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة دانة للمؤتمرات والمعارض عبدالكريم الربيعي الجهة المنظمة للاجتماع ” عقد الاجتماع المشترك الذي جمع قيادات القطاع الخاص في محافظة نينوى وادارت المصارف الحكومية والخاصة في المحافظة وممثلين عن جامعة الموصل متمثلة بكلية الادارة والاقتصاد والجامعة التقنية الشمالية ومعهد السياحة ورابطة المصارف العراقية على قاعة نقابة المهندسين في مدينة الموصل للبحث في الية تفعيل المبادرة الخاصة للبنك المركزي العراقي الـ ( 1 تريلون دينار )”.

واضاف “استفيض الاجتماع بمناقشات مهمة جدا وخرج بتوصيات سترفع الى الجهات ذات العلاقة، حيث جاء هذا الاجتماع بناء على مخرجات وتوصيات البنك المركزي العراقي التي عقدت في 15 كانون الثاني من هذا العام في نينوى”.

وتابع “هذا الاجتماع يتحدث عن تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وفي خلق الفرص وابتكار الحلول للمشاكل التي يوجهها المجتمع وفي مقدمتها قطاع الاسكان”.

واوضح الربيعي “هذا القطاع يحتاج الى رعاية تمويلية خاصة، لذلك كانت الدعوة للمصارف وبيوتات التمويل للانتباه الى نمو قطاعات محددة في هذه المحافظة كقطاع البناء والتشييد وقطاع لنقل وقطاع الصناعة ولتجاري”.

واضاف “نأمل ان يوفق الجميع لتطبيق مقررات هذا الاجتماع وتوصياته وأن تدخل حيز التنفيذ وان يستفاد المواطن الموصلي على الرغم التي تواجهها في مقدمتها ارتفاع نسبة الفائدة ومخالفتها للشريعة الاسلامية وكذلك المدة الزمنية المقررة لتغطية القروض وهيكلية الكفالات”.

من جانبه قال مدير قسم الاقراض الداخلي في البنك المركزي العراقي ورئيس لجنة المشاريع الصغيرة احمد ابراهيم طه ” الهدف من هذا الاجتماع هو مناقشة مخرجات الاجتماع السابق الذي عقد في 15 كانون الثاني من هذا العام من أجل تقريب وجهت النظر بين قيادات القطاع الخاص والادارات الفرعية للمصارف في محافظة نينوى برعاية البنك المركزي”.

واضاف ” كانت هناك مشكلة هي الفائدة ومشكلة الكفيل وبسبب أن بعض اهالي الموصل يتجهون الاتجاه الشرعي الذي يرفضون القرض بوجود الفائدة، لذلك حول البنك المركزي نسبة الاستقطاع او نسبة الفائدة الخاصة به الى تكاليف ادارية تستقطع لمرة واحدة أما بقية مبلغ الفائدة فهو راجع الى المصارف الاهلية او الادارات الفرعية وعليها حل هذا الموضوع لتسهيل عملية الاقراض بالنسبة للعازفين عن الاقراض من اهالي الموصل”.

وبين ممثل البنك المركزي ” أن مبادرة 1 تريلون انقسمت الى ثلاث اقسام قسم الى حد 15 مليون وهذا بنسبة فائدة 5%، ومن 16-50 مليون نسبة فائدة 7%، البنك المركزي يأخذ فائدة فقط 7بالاف، وهذا القرض متاح للجميع وبالدرجة الاولى لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخصوصا الخريجين والعاطلين عن العمل”.

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