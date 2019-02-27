الخارجية النيابية تحذر من مخطط دولي بشأن “الدواعش” الذين تسلمهم العراق

2019/02/27 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رفضت عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ريحان حنا ايوب، الأربعاء، ان يكون العراق وطناً بديلاً لعناصر تنظيم “داعش” الإجرامي، كاشفة عن مخطط دولي بشأن مصير “الدواعش” الذين تسلمهم العراق.وقالت ايوب في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “العراق يمر بمرحلة حساسة ومنعطف خطير جدا”، رافضةً “كل التبريرات عن دخول مجرمي “داعش” […]

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