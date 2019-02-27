الاتحاد الوطني: لم نطالب برئاسة الاقليم وبارزاني وكوسرت يختاران محافظا لكركوك

2019/02/27 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني قادر عزيز يوم الاربعاء مطالبة حزبه بمنصب رئيس اقليم كوردستان، فيما رأى ان من المبكر الحديث عن توزيع المناصب، كشف ان زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ونائب الامين العام للاتحاد الوطني كوسرت رسول علي سيختاران في لقاء سيجمعهما مرشحا لمنصب محافظ كركوك الجديد.

وقال عزيز في تصريح لإذاعة "صوت امريكا" الناطقة باللغة الكوردية اليوم، ان "الاتحاد الوطني الكوردستاني لم يطلب رسميا بمنصب رئيس الاقليم، واذا لم يتم ابرام اتفاق مع الديمقراطي الكوردستاني لن نذهب الى الحديث عن المناصب، وتوزيعها"، مضيفا انه "لا يزال من المبكر الحديث على توزيع بما يخص منصب رئيس الاقليم والمناصب الاخرى".

واضاف ان الاتحاد الوطني لديه اربعة مرشحين لمنصب محافظ كركوك وهم كل من: رزكار علي، ورفعت عبد الله، وآسو ما مند/ وخالد شواني"، منوها الى ان ان تلك الاسماء ارسلت الى الديمقراطي الكوردستاني لكي يتم الاتفاق على احدهم للمنصب المذكور.

وزعم عزيز بالقول انه "وفق حديث للاخ مسعود بارزاني وكتوصية منه ايضا ارسلها الى الاتحاد الوطني الكوردستاني فإن الديمقراطي الكوردستاني سوف يرضى بأحد المرشحين الاربعة لمنصب محافظ كركوك"، مشيرا الى ان "الحديث كان وفقا للآتي بأن بارزاني سيجلس للتباحث مع كوسرت رسول علي لاختيار واحد من المرشحين الاربعة".

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