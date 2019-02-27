العمليات تعتقل 75 متهما بجرائم جنائية في ذي قار

2019/02/27 | 10:50

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت قيادة عمليات الرافدين عن اعتقال 75 متهما بجرائم جنائية مختلفة في محافظة ذي قار على مدار اسبوع كامل .

وقال قائد عمليات الرافدين اللواء علي ابراهيم لشبكة اخبار الناصرية ، ان قيادة شرطة ذي قار وبالتعاون والتنسيق مع قيادة العمليات اعتقلت 75 متهما

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت قيادة عمليات الرافدين عن اعتقال 75 متهما بجرائم جنائية مختلفة في محافظة ذي قار على مدار اسبوع كامل .وقال قائد عمليات الرافدين اللواء علي ابراهيم لشبكة اخبار الناصرية ، ان قيادة شرطة ذي قار وبالتعاون والتنسيق مع قيادة العمليات اعتقلت 75 متهما بقضايا جنائية مختلفة في غضون اسبوع واحد .وبين ان 14 متهما من المعتقلين متورطون بجرائم حيازة المخدرات والمتاجرة بها ، بينما تنوعت بقية التهم بين القتل العمد والسرقة وغيرها .واشار الى ان جميع المتهمين احيلوا الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .انتهى،ت ع ح.

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