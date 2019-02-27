2019/02/27 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / امانة بغداد :الاسبوع المقبل يشهد انجاز تطوير محيط ملعب الشعب الدولي

27/02/2019 10:47:00 AM |

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واع / بغداد / ل .



هـ

حددت امانة بغداد الاسبوع المقبل لإكمال اعمال تطوير وتأهيل محيط ملعب الشعب الدولي دعما لحركة الشباب والرياضة بالعاصمة بغداد.

وذكرت الامانة في بيان تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) نسخة منه ان ملاكات دائرة المشاريع بالتعاون مع دائرة بلدية الغدير شارفت على انجاز اعمال تطوير اكتاف الشوارع القريبة من ملعب الشعب عبر رصفها بحجر الكرانيت وإصلاح القالب الجانبي المتضرر وصيانة شبكات وخطوط تصريف مياه الصرف الصحي والامطار ".

واضاف البيان ان اعمال التطوير والتأهيل تضمنت ايضا اكساء الشوارع القريبة من الملعب بطبقة اسفلت سطحية بمساحة (25000) م2 مع تأثيثها بالعلامات المرورية والعمل يتواصل بوتيرة عالية لحين انجازه خلال الاسبوع المقبل".

ت / ل .



هـ

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