المجالس المحلية في الديوانية تطالب باقالة رئيس هيئة التقاعد

2019/02/27 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم العشرات من أعضاء المجالس المحلية والبلدية للأحياء والمناطق في محافظة الديوانية تظاهرة للمطالبة بإقالة رئيس هيئة التقاعد الوطنية احمد عبد الجليل من منصبه.التظاهرة خرجت من من ساحة الراية وصولا إلى مبنى هيئة التقاعد والحكومة المحلية.

وقال ناصر القصير عضو تنسيقية تظاهرات أعضاء المجالس البلدية في المحافظة، في تصريحات صحفية، إنهم يطالبون رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإيجاد حل جذري لمشكلتهم ومحاسبة رئيس هيئة التقاعد الذي يتهموه بعرقلة رواتبهم.

كما ان مطالبهم تشمل أيضا صرف الرواتب التقاعدية المتأخرة منذ سبعة سنوات، اضاف.



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