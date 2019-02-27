الخطوط الجوية تطلق خدمة اسعار التذاكر حسب اسبقية الحجز على رحلاتها الداخلية

2019/02/27 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الخطوط الجوية العراقية، الناقل الجوي العراقي عن إطلاق خدمة اسعار التذاكر حسب اسبقية الحجز والتي خصصتها للرحلات الداخلية ابتداء من الاول من آذار القادم، وتتضمن الخدمة مجموعة جديدة من اسعار التذاكر على الدرجة الاقتصادية تبدأ من اوطأ سعر صعودا إلى السعر الحالي للتذكرة تلبيةً لاحتياجات المسافرين.وقال مدير عام الشركة عباس ناصر في بيان صحفي، ان "الخدمة الجديدة ستوفر أسعارا تنافسية عند قطع التذاكر، ومنح ‏خيارات متعددة للمسافرين تتناسب مع رغباتهم واحتياجات سفرهم‏، إذ بات بإمكان مسافرينا الكرام التمتع بسعر أقل كلما تم الحجز قبل موعد الرحلة".

وبين، انه "ستكون هناك عدة فئات تتوزع حسب تواريخ الحجز ابتداء من اوطأ سعر وصولا إلى السعر الحالي لتذكرة الوجهة المقصودة".

وأضاف، ان "الخدمة سيشرع العمل بها في الأول من شهر آذار، ولجميع القطاعات الداخلية حيث ستبدأ الأسعار للرحلات المرجعة من 75$ للقطاع بغداد- البصرة، و121$ للقطاع بغداد- أربيل، و114$ للقطاع بغداد- السليمانية، و101$ للقطاع بغداد- الناصرية، و121$ للقطاع البصرة- أربيل، و114$ للقطاع البصرة- السليمانية، و112$ للقطاع النجف - أربيل، 105$ للقطاع النجف- السليمانية".

وأشار الى، ان "هذه الأسعار متضمنة الضرائب ماعدا ضريبة مطار النجف الاشرف الدولي".



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