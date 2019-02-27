روسيا تسجن خبيرين في كاسبرسكاي ادينا بالخيانة

2019/02/27 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … حكمت محكمة عسكرية روسية في موسكو بالسجن لمدة 22عاما و14 عاما بالترتيب على مسؤول سابق في أمن الدولة وخبير سابق في أمن الإنترنت بمؤسسة كاسبرسكاي لاب بعد إدانتهما بالخيانة.وذكرت وكالة انباء نوفوستي الروسية في خبر تابعته وكالة /المعلومة/ أن الرجلين، وهما سيرغي ميخايلوف المسؤول السابق بجهاز الأمن الاتحادي الروسي وروسلان ستويانوف […]

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