2019/02/27 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد مركز “ناشيونال انترست” الأمريكي أن السعودية تتحمل مسؤولية وفاة 85 ألف طفل يمني جوعاً.وقال المركز في تقرير له أمس على لسان المحلل السياسي للمركز ماثيو ريزنر: الضربات الجوية تستهدف المدنيين وإن العدوان السعودي مسؤول عن المجازر التي يرتكبها كقصف مواكب الجنائز والمناطق الزراعية والحصار الطويل للموانئ والمطارات.وشدّد المركز على ضرورة مناقشة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجاعة اليمن: وفاة 85 ألف طفل..



ضرورة وقف بيع الاسلحة الامريكية للسعودية alansaar.

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