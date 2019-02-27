2019/02/27 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… تراجع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، عن استقالته من منصبه, فيما أكد أن هدفه هو الدفاع عن المصالح القومية والشعب الإيراني على الساحة الدولية.وفي أول نشاط دبلوماسي له عقب عودته عن استقالته، شارك ظريف اليوم الأربعاء في مراسم استقبال رئيس الوزراء الأرمني الذي وصل طهران صباحا.وسعى ظريف لتبرير استقالته وظروفها، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ظريف يتراجع عن استقالته ويؤكد : هدفي الدفاع عن الشعب الإيراني على الساحة الدولية alansaar.

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