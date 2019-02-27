المرور: نصب كاميرات لمحاسبة المخالفين للانظمة المرورية وحالات تجاوز السرعة المقررة

2019/02/27 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، عن سعيها لنصب كاميرات مراقبة على الطرق السريعة والخارجية الرابطة بين بغداد والمحافظات بعد ان اثبتت نجاحها في شوارع

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