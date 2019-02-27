عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان يحذر من ظاهرة هجرة الأطباء الى الخارج

2019/02/27 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر علي أكرم البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان من ظاهرة هجرة الأطباء الى الخارج.وقال في بيان اليوم ” تابعنا بقلق بالغ ما اعلنته وزارة الصحة من أرقام وإحصائيات خطيرة حول ظاهرة هجرة الأطباء وهذا الأمر يتطلب وقفة حقيقية من قبل مؤسسات الدولة والمجتمع للحد من هذه الظاهرة إذ لا يمكن أن تعمل المؤسسة […]

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