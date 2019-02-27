ماكرون يرفض اعدام

2019/02/27 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يجب محاكمة مقاتلي تنظيم "داعش" الفرنسيين الذين تم أسرهم في العراق وسوريا في الدول التي يواجهون فيها اتهامات.وأضاف إيمانويل ماكرون أن باريس ستطلب تحويل عقوبات الإعدام المحتملة إلى أحكام بالسجن مدى الحياة.

وعلى الرغم من أن ماكرون لم يعلق على عملية التسليم تلك بالتحديد، إلا أنه صرح بأنه من حق الفرنسيين المحتجزين في المنطقة الحصول على مساعدة قنصلية.

وأفاد ماكرون بأنه "في هذه الحالات، نضمن حماية حقهم في الدفاع عن أنفسهم وأنه إذا صدرت ضدهم أحكام بالإعدام يتم تحويلها إلى السجن مدى الحياة".

وتابع قائلا: "ولكن لا توجد خطة للعودة"، في إشارة إلى احتمال عودة الأسرى المحتجزين في العراق أو سوريا إلى فرنسا.

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