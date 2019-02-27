روحاني يرفض استقالة وزير خارجية حكومته

2019/02/27 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كلمة

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، رسمياً اليوم الأربعاء،

رفضه لطلب استقالة وزير خارجية حكومته محمد جواد ظريف، الذي أعلنه

الاثنين بشكل مفاجئ.

وأبلغ روحاني ظريف في رسالة رفض الاستقالة رسميا: "اعتبر قبول طلبك

الاستقالة مخالفا للمصالح الإيرانية العليا وعليه أرفضها".

وفي محاولة لاسترضاء خاطر ظريف، وتلافي الأخطاء البروتوكولية التي

دفعته للاستقالة، قال روحاني: "على جميع الأجهزة الحكومية والسيادية

الإيرانية أن تكون على تنسيق كامل مع وزارة الخارجية".

وتوجه روحاني لظريف قائلا: "أنت محل ثقتي وثقة النظام في إيران

وبخاصة المرشد الأعلى..



تابع مسيرتك بقوة وحكمة وشجاعة".

وأعرب الرئيس الإيراني عن اعتقاده بأن "سرور وتحمس أعداء إيران

وخاصة الكيان الصهيوني، شهادة على نجاح محمد جواد ظريف وحافز

لاستمرار عملك في منصب وزير الخارجية".

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