اعتقال مسافرة إيرانية بحوزتها مواد مخدرة

2019/02/27 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية يوم الأربعاء اعتقال مسافرة

بحوزتها مادة مخدرة في زرباطية.

وقالت الهيئة في بيان حصل موقع كلمة الإخباري على

نسخة منه، انها "تمكنت من اعتقال مسافرة أيرانية، بحوزتها مادة

مخدرة " ترياك" تزن 31 غم في منفذ زرباطية الحدودي تروم إدخالها إلى

العراق".

واضافت، ان "العملية تمت بالتعاون المشترك بين شعبة البحث والتحري

ومفرزة مكافحة المخدرات المنفذ ومركز الكمرك"، مبينة انه "تم إحالة

المسافرة وفق محضر اصولي إلى شعبة مكافحة مخدرات بدرة لاتخاذ

الإجراءات القانونية اللازمة بحقها"

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