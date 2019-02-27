نوبيا تكشف عن هاتفها الذكي القابل للارتداء

2019/02/27 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..كشفت شركة نوبيا “Nubia” الصينية لصناعة التكنولوجيا عن هاتفها الذكي الجديد القابل للارتداء الذي يحمل اسم ألفا “Alpha”، داخل جناحها الخاص في المعرض الدولي للهواتف الذكية MWC المقام في مدينة برشلونة الإسبانية.وذكرت الشركة، ان ” هواتف ألفا “Alpha” الجديدة الخاصة بشركة “Nubia” القابلة للارتداء حول المعصم تتمتع بعدة مميزات مثيرة للاهتمام، أهمها إشراف […]

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