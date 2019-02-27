وول ستريت جورنال : ابن سلمان على استعداد لبيع دينه من أجل مصالحه

2019/02/27 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شنت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية هجوماً جديداً وعنيفاً على

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، مؤكدة أنه من الممكن أن يبيع

دينه من اجل تحقيق مصالحه .

وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة بن سلمان للصين جاءت متزامنة مع عمليات

القمع والاضطهاد الذي تمارسه بكين ضد أكثر من مليون مسلم صيني ،

موضحة أن موقفه من قضية المسلمين الإيغور الذي عبر عنه خلال زيارته

للصين مؤخراً أكبر دليل على ذلك ، وبينت أن أنه على الرغم من ذلك

فأن بن سلمان دافع عن حق الصين في حماية أمنها الداخلي على طريقتها

الخاصة المبنية على قمع المسلمين واضطهادهم.

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