العمليات المشتركة : الدواعش المستلمون من

2019/02/27 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادةُ العملياتِ المشتركةِ، مكانَ احتجازِ الدواعشِ الذين تم تسليمُهم إلى العراقِ عبرَ صفقةٍ مع قواتِ سوريا الديمقراطيةِ الأسبوع َالماضي.

وقال المتحدثُ باسمِ القيادةِ العميد يحيى

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