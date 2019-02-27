احباط مخطط لتنفيذ عمليات إرهابية في القوقاز

2019/02/27 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بأن قوات الشرطة من تصفية زعيم مسلحين بتبادل إطلاق النار معه خلال عملية لمكافحة الإرهاب بمدينة نالتشيك عاصمة جمهورية قباردين-بلقار جنوبي

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