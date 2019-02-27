“هل حدث شيء لسنجار؟” سؤال الطفولة في زمن المحاصصة!

2019/02/27 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامان داود أول أربع كلمات تنتهي بعلامة الاستفهام نطقها الطفل العراقي الإيزيدي مازن “هل حدث شيء لسنجار؟”، السؤال الذي حرّك المياه الراكدة للقضية الإيزيدية وسط تنصل الحكومة العراقية عن مسؤولياتها تجاه الإيزيديين المختطفين في سوريا، وحتى في العراق نفسه، الأمر الذي جعل الإيزيديين يفكرون بالهجرة والتمني بفتح الحدود أمامهم لترك أرضهم الأم باتجاه بلدان أخرى […]

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