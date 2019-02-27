وزارة الدفاع الباكستانية تؤكد اسقاط مقاتلتين هنديتين وأسر طيار

2019/02/27 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسقط سلاح الجو الباكستاني طائرتين هنديتين داخل المجال الجوي الباكستاني.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الباكستانية، الجنرال آصف غفور، في تغريدة على صفحته بتويتر، إن سلاح الجو أسقط مقاتلتين هنديتين انتهكتا الأجواء الباكستانية، مؤكدا أنه تم أسر أحد الطيارين.

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت في وقت سابق أن طيارين هنديين ومدنيا لقوا مصرعهم إثر تحطم مقاتلة سقطت في الشطر الهندي من إقليم كشمير.

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