الجيش واللجان الشعبية يسهلون مهمة الفريق الأممي في الحديدة

2019/02/27 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قواتُ الجيشِ واللجانِ الشعبيةِ تأمينَ الطريقِ الى الفريقِ الاممي الذي وصلَ الى طواحنِ البحرِ الاحمرِ في الحديدة ِللإطلاعِ على وضعِ مخازنِ القمحِ فيها .

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