مصر.. قتلى وجرحى في اصطدام قطار بمحطة القاهرة

2019/02/27 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أندلع حريق في محطة القطارات الرئيسية بالعاصمة المصرية القاهرة،

نتيجة اصطدام قطار بأحد الأرصفة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب

معلومات أولية.

ونشب حريق هائل جراء اصطدام القطار بـ "صدادة حديدية" في محطة

رمسيس، وهي المحطة المركزية للقطارات بالقاهرة، لينفجر خزان الوقود

في القاطرة الرئيسية.ولم ترد معلومات رسمية بشأن أعداد الضحايا، لكن وسائل إعلام محلية

ذكرت أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في الحادث.وشهدت مصر العديد من حوادث القطارات الدامية خلال العقود الأخيرة،

سقط فيها مئات القتلى وأرجعها مسؤولون ومراقبون إلى قدم القاطرات

والعربات والإهمال في صيانتها وتشغيلها.

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