بعد رسالة بارزاني.. أزمة الديمقراطي والوطني في طريقها للحل

2019/02/27 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

11:38 - 27/02/2019

بغداد

- موازين نيوزأكد

الاتحاد الوطني الكردستاني، الأربعاء، أن الأزمة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي

في طريقها للحل بعد رسالة مسعود بارزاني الأخيرة.وقال

المشرف على مكتب إعلام الاتحاد الوطني، قادر عزيز، خلال لقاء اذاعي، تابعته

/موازين نيوز/، إن "الاوضاع بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي هادئة الآن

بعد الرسالة التي بعث بها مسعود بارزاني الى كوسرت رسول علي، واظهر خلالها موقفا ايجابيا

للاتفاق مع الاتحاد الوطني، كما اعرب ايضا عن استعداده لحسم موضوع المرشح لمنصب محافظ

كركوك بالتعاون مع كوسرت رسول علي من بين 4 مرشحين يطرحهم الاتحاد الوطني الكردستاني".وأضاف،

أن "هذا سيساهم في حل احدى المشاكل لان احد اسباب عدم مشاركة الاتحاد الوطني في

جلسة برلمان كردستان كانت عدم التوصل الى اتفاق حول تطبيع الاوضاع في محافظة كركوك

مع الحزب الديمقراطي الكردستاني".وبين،

أنه "اذا جرى انتخاب محافظ كركوك فسيتم حل العقدة، لكن هذا الامر يرتبط بالوقت،

لان الوقت مهم لدى الاتحاد الوطني الكردستاني وهو يريد انتخاب محافظ كركوك قبل تشكيل

حكومة اقليم كردستان وعدم تأجيل الامر".وحول

اسماء المرشحين لمنصب محافظة كركوك، قال قادر عزيز: "المرشحون لمنصب محافظ كركوك

هم كل من رزكار علي وآسو مامند ورفعت عبدالله وخالد شواني".وقال:

إن "رسالة بارزاني عالجت المشكلة، كل ذلك يتوقف على الاتفاق النهائي لكن هذه بداية

جيدة"، مشددا على ان "الاتحاد الوطني ورغم استحقاقاته الانتخابية لديه استحقاقات

سياسية ووطنية ايضا".وحول

مطالبة الاتحاد الوطني الكردستاني بمنصب رئيس اقليم كردستان، قال قادر عزيز: "الاتحاد

الوطني لم يطالب بمنصب رئيس اقليم كردستان بشكل رسمي، وموضوع المناصب سيتم التطرق اليها

بعد توقيع الاتفاق مع الحزب الديمقراطي ومن المبكر الحديت عن المناصب في الوقت الحالي".



وشدد

عضو المكتب السياسي، على ان "الاتحاد الوطني يدافع عن حقوق المواطنين وليس المناصب،

ومنصب محافظ كركوك له علاقة مباشرة بالمواطنين وهو لخدمتهم لذا الاتحاد الوطني يصر

على تطبيع الاوضاع في محافظة كركوك".وعن

ترك مناصب الاتحاد الوطني شاغرة في برلمان كردستان وتشكيل الحكومة دون الاتفاق مع الاتحاد،

اوضح قادر عزيز: أن "مرحلة ترك المناصب شاغرة قد انتهت، الآن مسعود بارزاني طرح

مبادرة والاتحاد الوطني اكد استعداده للحوار الجدي على ضوء تلك المبادرة، نحن نتمى

ان نشكل حكومة الاقليم معاً لكن بعد انتخاب محافظ كركوك".انتهى29/أ43

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