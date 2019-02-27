الحزب الديمقراطي للاتحاد الوطني: ذهبنا للسليمانية مرات عدة ألم يحن الوقت لزيارة أربيل؟

2019/02/27 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، روز نوري شاويس يوم الاربعاء دعوة الى الاتحاد الوطني الكوردستاني الى القدوم لمدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان لأبرام اتفاق والمضي في تشكيل الحكومة الجديدة للاقليم.

وقال شاويس في تصريح للصحفيين على هامش حضوره معرض عسكري لقوات البيشمركة في اربيل "نحن مصرون على تشكيل حكومة كوردستان".

وعن زيارة نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني الى السليمانية والاجتماع مع الاتحاد الوطني قال شاويس "لم اسمع عن تلك الزيارة، وحتى ان جرت فهي امر طبيعي فالسليمانية مدينتنا وهي كباقي مدن كوردستان".

واضاف انه "قد ذهبنا مرات عدة الى السليمانية وعقدنا اجتماعات ودية مع الاتحاد الوطني وحركة التغيير باقي الاحزاب"، متسائلا "ألم يحن الوقت بأن يزورا أربيل"؟

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