مجهولون يضرمون النار بمنزل وسط الناصرية

2019/02/27 | 11:52

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، بان مجهولين اضرموا النار بأحد المنازل وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لش

شبكة اخبار الناصرية:أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، بان مجهولين اضرموا النار بأحد المنازل وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان " مجهولين اضرموا النار بالكامل بأحد المنازل بحي التضحية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة،"، لافتا إلى أن " الحريق تسبب بإضرار مادية جسيمة للمنزل بسبب احتراقه كليا".وبين المصدر، أن " فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق وعدم انتقاله إلى منازل الجيران "، مشيراً إلى أن" صاحب المنزل تقدم بشكوى ضد مجموعة من الأشخاص متهما إياهم بحرق المنزل ". انتهى، ت م ع.

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