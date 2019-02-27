الناصري:نسعى لإطلاق أكثر من 50 مليون اصبعية ونحذر من اثار الصيد الجائر في الاهوار

2019/02/27 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

أعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري، الأربعاء، عن سعي الحكومة المحلية وبالتنسيق مع وزارة الزراعة لإطلاق أكثر من 50 مليون من اصبعيات الأسماك النادرة في أهوار الناصرية لزيادة المخزون السمكي والمحافظة على التنوع الاحيائي فيها، موكدا أهمية وضع خطط لتامين الحماية لها من عمليات الصيد الجائر.





شبكة اخبار الناصرية:أعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري، الأربعاء، عن سعي الحكومة المحلية وبالتنسيق مع وزارة الزراعة لإطلاق أكثر من 50 مليون من اصبعيات الأسماك النادرة في أهوار الناصرية لزيادة المخزون السمكي والمحافظة على التنوع الاحيائي فيها، موكدا أهمية وضع خطط لتامين الحماية لها من عمليات الصيد الجائر.

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