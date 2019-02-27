حقوق الانسان تستغرب قرار وزارة الكهرباء ازاء محافظة البصرة

2019/02/27 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

أعرب مكتب المفوضية العليا لحقوق الأنسان في محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، عن إستغرابه بشدة قرارات وزارة الكهرباء الأخيرة ازاء المحافظة باعادة العمل بنظام الجباية.

وذكر بيان للمكتب حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، انه "وبعد حزمة من وعود الحكومة المركزية الغير متحققة لأهالي اكبر مدينة منكوبة في العالم من التلوث وضعف الخدمات وكل ذلك جراء ثرواتها لغرض معالجة اوضاعها والنهوض باهلها وشبابها العاطلين عن العمل".

وبين انه "وبعد التفاؤل النسبي جراء انطلاق بعض المشاريع فيها والتي جاءت جراء حراك اهلها الذين سقط منهم العشرات بين قتيل وجريح هذه الخدمات التي لايزال العمل فيها في باكورته دون وجود للمشاريع الاستراتيجية التي كان من المفروض البدء فيها لانهاء ازمة الصيف القاسي الماضي عادت الى الواجهة القرارات القاسية على هذه المدينة بالذات والتي من المفترض ان ينعم افرادها باعلى درجات العيش وهو مايعمل به في المدن النفطية في العالم وبالمجان".

وحذر البيان "من هذه القرارات التي على البصرة والتي من شأنها زيادة المعاناة والنفقات على اهلها الذين يقدمون ولايزالون مئات الضحايا ضريبة انتاج النفط والكهرباء وغيرها ومايودي الى تأجيج اوضاعها".

KKK

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