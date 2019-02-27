قاسم سليماني يخرج عن صمته ويكشف سر غياب ظريف عن لقاء بشار الأسد في طهران

2019/02/27 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، أن "التغييب غير المتعمد لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن لقاءات الرئيس السوري بشار الأسد في طهران، كان القطرة التي فاضت بها كأسه فقدم استقالته.

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