بالفيديو... اللحظة الأولى لانفجار قطار في محطة رمسيس

2019/02/27 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء 27 فبراير/شباط، ما وصفته باللحظات الأولى لانفجار قطار في محطة قطارات رمسيس بالعاصمة المصرية القاهرة.

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